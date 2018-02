O competitie intre caini s-a dat in aceste zile la New York. Concursul canin a adunat aproape trei mii de patrupezi de toate rasele - VIDEO

”Cel mai bun din acest show este un Bichon Frise.”

Acest catelus cu blana alba si pufoasa a obtinut locul intai la concursul canin organizat la New York. Este de rasa Bichon Frise si il cheama Flynn. Multumita de rezultatul obtinut a ramas mai ales stapana patrupedului, care a primit flori, o medalie, dar si multe aplauze. La competitia care a durat doua zile au participat caini din diferite tari.

”In acest an, 2800 de caini au participat la competitia care a ajuns la editia numarul 142. Avem caini din 50 de state americane, dar si din alte 16 tari.”

Emotii mari au avut stapanii cainilor, care au venit la concurs cu scopul de a-si vedea animalul de companie pe podium. Pentru asta s-au pregatit de saptamani intregi. Cateii cu blana pufoasa au fost tratati ca niste vedete. Pentru a arata cat mai frumos, stapanii au folosit spray-uri sau uscatoare de par.

In fata juriului, cateii au defilat cum au putut mai bine si au trecut printr-un asa numit “drum cu obstacole”. Concursul international canin se desfasoara in fiecare an la New York.