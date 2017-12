O editie speciala O Seara Perfecta, cu cei mai selecti parteneri! Ei sunt cei care au transformat petrecerea intr-o adevarata feerie - VIDEO

“Felicitari perfecte cu micul jubileu si avem si noi un mic jubileu, fiindca noi anul asta avem un an de zile de cand suntem pe piata. Am creat un produs care este aproape de consumatori, aproape de oamenii care pretuiesc bunul, frumosul si ceva care este echilibrat in suflet pentru noi toti.", a marturisit Alexandru Stetco, directorul Fresco.

Atmosfera selecta s-a datorat in primul rand invitatilor alesi pe spranceana. Acestia au aratat impecapibil, atat ca tinuta, cat si ca aspect fizic.

“Suntem foarte bucurosi ca suntem partenerii editiei din aceasta seara, deoarece central nostrum la fel tinde spre perfectiune. L a evenimente de acest rand este important sa arati ca la carte, iar noi asiguram femeilor din Moldova sa fie la acest nivel.”, a spus Natalia Ciubaciu, directorul Epiless Skin Spa.

Si daca noi am numarat si am rascolit prin amintirile serilor perfecte petrecute timp de 5 ani, altii au venit cu proiecte bine conturate pentru viitor.

“Urmeaza un proiect foarte important pentru mine, deoarece pentru toata experienta pe care am acumulat-o pe toti anii, calatorind, cunoscand lume, facand cunostinta cu diferite tipuri de piele, sparancene. Am decis sa organizez un congres, Congresul Global de la Bruxelles. Am zis ca trebuie sa fie ceva la nivel royal si inovativ. Vor veni multi specialist cu nume sonore si vor putea participa toti cei care sunt in domeniul frumusetii.”, a spus Elena Fedorcan.

O expresivitate a fetei asigurata de Elena Fedorcan, un corp fin modelat de echipa de la Epiless Skin Spa si o atmosfera aromata si usor ametitoare datorita spumantului Fresco, e tot de ce ai nevoie pentru o zi excelenta. Mai multe detalii de la petrecere, vezi in video de mai jos:

*Acest articol e un produs comercial