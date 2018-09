O masina din Fast&Furious poate fi a ta pentru pretul corect - GALERIE FOTO

In urma cu mai bine de doi ani si jumatate, in ianuarie 2016, celebra casa Barrett-Jackson scotea la licitatie mai multe masini folosite in productiile hollywoodiene.

Printre acestea si VW-ul Jetta condus de Jesse in prima parte a seriei Fast & Furious, vandut pentru 46.200 dolari - dupa cum spuneam si la momentul respectiv.

Astazi, automobilul german a pornit din nou in cautarea unei case, insa pretul de achizitie s-a dublat: la nu mai putin de 99.900 dolari se ridica acum nota de plata.

Conform anuntului de vanzare, VW-ul Jetta condus de Jesse in prima parte a seriei Fast & Furious a fost fabricat in urma cu aproape doua decenii si jumatate, in '95.

Si cu toate acestea, automobilul german nu a parcurs decat putin peste 34.000 de kilometri, potrivit informatiilor oferite de dealer-ul Luxury Auto Collection.





