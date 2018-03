O masina zburatoare, care este o combinatie intre un autoturism sport si un elicopter, va fi prezentata la salonul auto de la Geneva, care isi deschide usile saptamana viitoare. Cum arata si cat costa - VIDEO

PAL-V este numele masinii zburatoare care va fi prezentata publicului saptamana viitoare. Vehiculul sport cu doua locuri are trei roti, elice si un rotor, care este pus in functiune in momentul in care soferul doreste sa se ridice de pe carosabil.

”Folosesti volanul ca in cazul unei masini obisnuite. Ca sa zbori, folosesti aceasta clapeta, care actioneaza rotorul. In functie de directia in care il inclini, mergi in stanga, in dreapta sau accelerezi.”

Pe sosea, masina poate sa atinga viteza maxima de 170 de kilometri pe ora, iar in aer 180 de kilometri pe ora. Cei care vor urca in ea nu trebuie sa-si faca griji pentru siguranta lor, dau asigurari producatorii.

”Este o masina sigura. Folosim tehnologie aprobata de Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei. In plus, l-am dotat cu doua motoare. In caz ca unul intampina probleme, lucru putin probabil, iti mai ramane unul cu ajutorul caruia te poti mentine in aer pana cand vei gasi un loc unde sa aterizezi.”

Masina zburatoare nu este deloc ieftina. Costa 500 de mii de euro. Cei dispusi sa scoata aceasta suma din buzunar trebuie sa stie ca vehiculul are nevoie de o portiune de carosabil liber ca sa poata decola. Aceleasi conditii sunt necesare pentru aterizare. Masina a fost testata cu succes pe sosele si in aer. Insa deocamdata are aprobari pentru a fi folosita doar in Olanda. Compania a creat o prima serie de 90 de masini care vor fi scoase in vanzare.