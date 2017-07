O petrecere racoroasa in tinute albe, marca Perfecte.md s-a dat la o piscina din capitala. Invitatii au imbracat cele mai frumoase tinute albe din garderoba - VIDEO

Ca sa mai scape de zapuseala din oras, peste 200 de invitati, printre ei interpreti, oameni de afaceri sau bloggeri au evadat la o piscina de la periferia Chisinaului. Acolo au fost asteptati cu muzica relaxanta si bauturi racoritoare.

Au trebuit sa respecte si un dress code, impus de gazda. Oaspetii s-au imbracat in tinute variate, in rochii, pantaloni trei sferturi sau fuste mini, important a fost sa fie de culoare alba.

In alb s-au imbracat si barbatii prezenti la eveniment, care au stau cu ochii pe modelele care au pezentat o colectie de costume de baie. Atmosfera relaxanta a fost asigurata de Aurel Chirtoaca si Acoustic Band, care au cantat melodii latino sau rock and roll. Petrecerea in alb a durat pana seara tarziu, iar invitatii nu au stat pe loc cand si-au facut aparitia dansatorii de la Black and White.