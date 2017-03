O seara de neuitat la Vocea Romaniei Junior. 9 copii merg in semifinala competitiei, dupa o lupta apriga si dueluri muzicale - VIDEO

Chiar daca moldoveanca Eva Margina a cucerit publicul cu o voce melodioasa, ea nu a reusit sa treaca in semifinala. Inna a decis sa mearga mai departe cu Andrei.

Si Moga a avut de facut o alegere grea. Esra, Maia si Ionut s-au imprietenit in timpul repetitiilor. Pe scena au dat tot ce au mai bun, pentru ca au stiut ca doar unul va merge mai departe.

Confruntarile au continuat in echipa Andrei. Giulia, Teodor si Maria au cantat piesa Flash Flight si au transmis multa energie, reusind sa-si emotioneze mentorul pana la lacrimi.

Si melodia Black or white a rasunat aseara pe scena la Vocea Romaniei Junior, in interpretarea lui Andrei, Adrian si Diana. Teo si-a asigurat un loc in semifinala.

Bataliile dintre echipe au fost grele, asa ca parintii au stat cu sufletul la gura, iar unii parca se aflau pe scena impreuna cu micutii lor. 9 concurenti au trecut in semifinala. Urmariti Vocea Romaniei Junior duminica viitoare, dupa Stirile Pro TV.