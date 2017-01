Miss Franta, incoronata de Miss Univers. Castigatoarea este studenta la chirurgie dentara si are 24 de ani - VIDEO

Emotiile au fost mari, asa ca odata ce s-a facut anuntul, publicul a explodat in aplauze. In acest an, o frantuzoaica a devenit cea mai frumoasa femeie din univers. Iris are 24 de ani si vrea sa devina medic stomatolog. Tanara a cucerit membrii juriului chiar din primele etape ale concursului. La proba de prezentare a costumului national, de exemplu, Iris si-a etalat din plin formele sale.

Si la proba costumelor de baie, Iris a reusit sa atraga toate privirile. Avand 1,72 inaltime, tanara s-a dedicat modeling-ului mai mult timp, asa ca a iesit pe scena si a defilat in fata spectatorilor cu multa incredere.

La proba de inteligenta, Iris a vorbit despre cea mai importanta lectie pe care a invatat-o pana acum.

"Când pierzi, trebuie să încerci din nou şi să mergi înainte."

Pe locul doi s-a clasat Miss Haiti, iar pe 3 o tanara din Columbia. In fiecare an, evenimentul este discutat pe larg pe retelele de socializare, iar internautii scriu despre cele mai frumoase momente. Totusi, multi si-au amintit de gafa care a avut loc anul trecut, cand prezentatorul a anuntat gresit castigatoarea, iar peste cateva clipe s-a grabit sa-si repare greseala.

"- Columbia! - Trebuie să-mi cer scuze! Miss Univers 2015 este Filipine."

Concursul este la cea de-a 65-a editie. In acest an au participat 86 de concurente.