O-Zone se reuneste dupa 12 ani nu doar pentru a canta la Bucuresti, ci si la Chisinau: va sustine, pe 9 mai, un concert in PMAN

Informatia a fost confirmata pentru Pro TV de catre Radu Sarbu, unul dintre fostii membri ai trupei O-Zone, care insa nu ne-a oferit mai multe detalii.

Deocamdata nu este clar cum vor ajunge baieti de la Chisinau la Bucuresti, intrucat la Chisinau ar urma sa cante la 12:00, iar la Bucuresti la 19:00, iar in acest interval pe site-ul aeroportului nu este inregistrata nicio cursa cu care baietii ar putea ajunge dintr-o capitala in alta.

Baietii de la O-Zone nu au mai cantat impreuna de 12 ani, atunci cand trupa s-a destramat. In 2013, Dan Balan a declarat ca a rupt relatiile cu ceilalti membri si ca cel mai probabil cei trei nu vor mai evolua niciodata in aceeasi componenta. Formatia O-Zone a reusit sa devina una dintre cele mai renumite din Europa, cucerind publicul din mai multe tari cu hituri cum ar fi Dragostei din tei, Oriunde ai fi sau Despre tine cant.

O-Zone a vandut 12 milioane de albume, in zeci de tari, iar piesele formatiei au luat primul loc in topurile muzicale in peste 27 de tari. Alaturi de O-Zone pe 9 mai in Piata Universitati din Bucuresti vor mai canta si formatia Carlas Dreams, Akcent, Alexandra Stan Inna si Morandi.