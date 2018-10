Opt concurenti au trecut cu bine de prima runda de Confruntari de la Vocea Romaniei. Printre acestia se numara si moldoveanul Vitalie Maciunschi. Cum au evoluat participantii - VIDEO

Antrenorii au format aseara primele cupluri si au ales melodiile care au rasunat in prima editie de Confruntari din sezonul 8 Vocea Romaniei. Sase duete si un trio au incantat publicul, iar dintre concurentii care au intrat in ring, juratii i-au ales doar pe cei in care au vazut potentialul de a ajunge cat mai aproape de marele trofeu.

Echipa Smiley a avut cinci reprezentanti in ring, care au format un trio si un duet. Acestia au fost Andreea Popa, Militaru si Lavinia Rusu, dar si duetul Evelina Gavan vs moldoveanul Vitalie Maciunschi. Cel din urma a fost ales de Smiley si va merge mai departe in competitie impreuna cu Lavinia.

Echipa Irinei a fost reprezentata in prima runda de confruntari de: Dora Gaitanovici si Lacramioara Bradoschi, dar si Silvia Varlan versus Alexei Dragu. Chiar daca i-a fost extrem de greu sa aleaga dintre cele patru voci, Irina a decis sa mearga mai departe alaturi de Dora si Alexa.

Echipa Andra a adus in ring doi concurenti ale caror voci s-au completat perfect: Renate Grad si Florian Popa. Ei au creat un moment plin de forta si emotie, insa Andra a fost nevoita sa-l aleaga doar pe unul dintre cei doi, asa ca decizia antrenoarei a fost Renate.

Echipa lui Tudor a avut doua dueluri in ring: Cristian Alexa versus Joel Benson si Dombi Sandor vs Mihai Meiros. Tudor i-a ales pe Cristian si Mihai.

Vinerea viitoare, de la 20:30, Confruntarile continua, iar lupta pentru un loc la Vocea Romaniei se da in ring.