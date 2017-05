Ordinul de onoare pentru membrii SunStroke Project. Dodon le-a multumit interpretilor pentru doza de mandrie oferita moldovenilor - VIDEO

Igor Dodon, cel care in 2014 critica dur Eurovisionul, pentru ca fusese castigat de Conchita Wurst si-a schimbat brusc atitudinea fata de acest concurs, odata cu prestatia formatiei SunStrokeProject. Atunci, Dodon spunea ca europenii ar fi fost contaminati de virusul perversiunii. Acum, le-a oferit Ordinul de Onoare celor care ne-au reprezentat la Kiev, distinctie ce le va aduce baietilor un supliment lunar de 50 de lei la pensie.

Igor DODON, PRESEDINTE "Marea mojoritate s-au simtit mandri ca sunt cetateni ai R.M. Eu vreau sa va multumesc voua pentru aceste sentimente. Voi ati facut mai mult decat unii ambasadori fac in intreaga lor cariera diplomatica."



Imediat dupa ce a inmanat distinctiile, Igor Dodon s-a facut nevazut. Membrii formatiei in schimb, scaldati in laude, au raspuns la toate intrebarile jurnalistilor. Printre altele, au spus de ce au oferit primul interviu dupa concurs la o emisiune din Rusia.

Serghey STEPANOV, SAXOFONIST "Când despre Moldova se vorbeşte ca despre o senzaţie, e de datoria noastră, ca reprezentanţi ai acestei ţări, să fim acolo unde ne cheamă."

Baietii nu exclud ca succesul lor se datoreaza si faimei saxofonistului.

Serghey IALOVITKI, VOCALIST "Toţi l-au dorit înapoi pe Epic Sax Guy. Erau entuziasmaţi. Dar, de fapt, e meritul întregii echipe.”

Asaltati de solicitari de colaborare si invitatii la emisiuni, intrepretii spun ca nici nu au reusit sa ia o gura de aer.

Serghey STEPANOV, SAXOFONIST "Ne-am gândit că iată vom ocupa un loc bun şi vom face un gratar alături de prieteni, rude. Dar adevărul e că nici nu am reuşit să dormim."





SunStroke Project a ocupat locul trei la editia Eurovision din acest an de la Kiev, dupa trei ani in care Moldova nu reusise sa se califice nici macar in finala concursului. Anterior, cea mai buna pozitie a fost a trupei Zdob si Zdub, locul 6 in 2005, an in care Moldova si-a facut debutul la aceasta competitie.