Oscar 2018. Lista completa a castigatorilor

Pelicula, cu Sally Hawkins în rol principal, a fost premiată la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”, „cea mai bună scenografie” şi „cea mai bună coloană sonoră” (Alexandre Desplat).

Filmul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, cineastul Guillermo del Toro şi actorii Gary Oldman şi Frances McDormand au fost favoriţii caselor de pariuri Superbet, Fortuna, BetArena şi Winner la cele mai importante categorii ale galei Oscar - „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”, „cel mai bun actor în rol principal”, respectiv „cea mai bună actriţă în rol principal”.

„Dunkirk”, regizat de Christopher Nolan, a primit trei trofee la această gală, iar „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, două, la fel şi „Blade Runner 2049”, de Denis Villeneuve, „Darkest Hour”, de Joe Wright, şi animaţia „Coco”.

Gala Oscarurilor a fost, anul acesta, marcată de campaniile „Time s Up” şi „#MeToo”, care sprijină femeile victime ale abuzurilor în diverse domenii de activitate. În plus, multe vedete au purtat insigne privind politica armelor de foc din Statele Unite.

Actriţele Ashley Judd, Annabella Sciorra şi Salma Hayek au vorbit despre diversitate, mişcarea #MeToo, femeile din industria cinematografică, iar discursul lor a fost completat de un montaj în care mai multe personalităţi de la Hollywood au susţinut punctul lor de vedere.

Invitaţii nu au adoptat un cod vestimentar anume, cum s-a întâmplat la gala Globurilor de Aur, iar nuanţele pastel au dominat pe covorul roşu.

Pe scena galei au fost cântate piesele nominalizate la categoria „cel mai bun cântec original”: Mary J. Blige - „Mighty River” (din „Mudbound”), Gael Garcia Bernal - „Remember Me” (din „Coco”), Sufjan Stevens - „Mystery of Love” (din „Call Me by Your Name”), Andra Day şi Common - „Stand Up for Something” (din „Marshall”) şi Keala Settle -„This is Me” (din „The Greatest Showman”).

În plus, Eddie Vedder, solistul formaţiei Pearl Jam, a adus un tribut muzical cineaştilor care au murit anul trecut. El a interpretat piesa „Room at the Top”, semnată de Tom Petty, compozitor şi cântăreţ care a murit în 2017, la vârsta de 66 de ani.

Ceremonia a fost prezentată de vedeta de televiziune Jimmy Kimmel, pentru al doilea an consecutiv.

Împreună cu Guillermo del Toro, Margot Robbie, Mark Hamill şi Lin-Manuel Miranda, între alţii, el a mers la un cinematograf din apropierea Dolby Theatre, pentru a mulţumi personal publicului, oamenilor care merg în săli pentru a viziona filme, celor cărora le-a fost dedicate gala de anul acesta.

Între cei care au înmânat trofee la această ediţie a premiilor Oscar s-au numărat Viola Davis, Gal Gadot, Jane Fonda, Greta Gerwig, Laura Dern, Nicole Kidman, Zendaya, Mahershala Ali, Daniela Vega, Matthew McConaughey, Christopher Walken, Emily Blunt, Jodie Foster şi Jennifer Lawrence.

Actorii Faye Dunaway şi Warren Beatty au revenit pe scena galei, după ce anul trecut plicul în care se afla numele câştigătorului la categoria „cel mai bun film” a fost încurcat cu un altul, pentru a prezenta câştigătorul la aceeaşi categorie.

Lista completă a câştigătorilor celei de-a 90-a ediţii a premiilor Oscar:

Cel mai bun film: „The Shape of Water”, de Guillermo del Toro

Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro, pentru „The Shape of Water”

Cel mai bun actor în rol principal: Gary Oldman, pentru „Darkest Hour”

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand, pentru „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”

Cel mai bun actor în rol secundar: Sam Rockwell, pentru „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Allison Jenney, pentru „I, Tonya”

Cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza: „Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Coco”, de Lee Unkrich şi Darla K. Anderson

Cea mai bună scenografie: „The Shape of Water”

Cel mai bun scenariu adaptat: „Call Me by Your Name”, de James Ivory

Cel mai bun scenariu original: „Get Out”, de Jordan Peele

Cea mai bună imagine: „Blade Runner 2049” (Roger Deakins)

Cel mai bun montaj: „Dunkirk”

Cea mai bună coloană sonoră: Alexandre Desplat, pentru „The Shape of Water”

Cel mai bun cântec: „Remember Me” (Kristen Anderson - Lopez şi Robert Lopez, pentru „Coco”)

Cel mai bun montaj de sunet: „Dunkirk”

Cel mai bun mixaj de sunet: „Dunkirk”

Cele mai bune efecte vizuale: „Blade Runner 2049”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „Darkest Hour”

Cele mai bune costume: „Phantom Thread” (Mark Bridges)

Cel mai bun scurtmetraj animat: „Dear Basketball”, de Glen Keane şi Kobe Bryant

Cel mai bun scurtmetraj live-action: „The Silent Child”, de Chris Overton and Rachel Shenton

Cel mai bun lungmetraj documentar: „Icarus”, de Bryan Fogel si Dan Cogan

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Heaven is a traffic jam on the 405”, de Frank Stiefel