Oscar 2018. ”The Shape Of Water”, cel mai bun film. Cele mai tari momente ale galei

Premii Oscar 2018. Prezentatorul Jimmy Kimmel a glumit în discursul din deschiderea ceremoniei că a primit garanţii din partea PricewaterhouseCoopers că în această ediţie a galei Oscarurilor nu vor mai fi încurcate plicurile cu câştigătorii, dar totuşi le-a atras atenţia nominalizaţilor să nu se ridice imediat de pe scaun după ce îşi aud numele.

UPDATE 7:00 Creatorul de costume Mark Bridges a câştigat jet ski-ul pentru cel mai scurt discurs al serii.





Costume designer Mark Bridges wins the jet ski for the shortest speech of the evening.

UPDATE 6:46 Cel mai bun film - ”The Shape Of Water” (Guillermo del Toro). Aesta a glumit şi şi-a verificat plicul pentru a se asigura că numele său este scris în interior, având în vedere încurcătura de anul trecut.





Director Guillermo del Toro dedicates his Best Picture Oscar for 'The Shape of Water' to 'every young filmmaker.' "This is a door, kick it open and come in."

UPDATE 6:31 Cea mai bună actriţă într-un rol principal - Frances McDormand (Three Billboards outside Ebbing, Missouri).





Frances McDormand has all the female nominees in every category stand up. "Look around, everybody...because we all have stories to tell and projects we need financed."

UPDATE 6:02 Cea mai bună melodie originală - ”Remember me”, Coco.

UPDATE 6:00 Cea mai bună coloană sonoră originală - ”The Shape of Water” ( Alexandre Desplat)

UPDATE 5:50 Cea mai bună cinematografie - ”Blade Runner 2049” ( Roger A. Deakins).

Sandra Bullock (53 de ani) a prezentat premiul şi le-a cerut organizatorilor să coboare intensitatea luminilor de pe scenă pentru a o face să arate mai tânără. ”O ce bine e”, a spus ea, glumind că vrea să arate de parcă ar avea în jur de 40 de ani.

UPDATE 5:36 Cel mai bun scenariu original - ”Get out” (Jordan Peele). Este prima nominalizare pentru Peele, care a şi regizat filmul. „M-am oprit de 20 de ori din a scrie acest scenariu, pentru că mi se părea imposibil”, a spus Peele.