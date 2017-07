(P) Fac bai de soare la Orhei. Peste 20 de mii de oameni au participat la inaugurarea zonei de odihna "Lacul Orhei. Cum s-au distrat pe plaja - VIDEO

Pavel VEREJANU, preşedintele fracţiunii: “Pentru Orhei. Acest proiect e in mare masura facut pentru oamenii care nu-si permit deplasarea la mare si isi pot petrece timpul aici la Orhei. Este totul gratuit."

Plaja cu nisip alb este amenajata aproape ca la mare. Aceasta dispune de sezlonguri, banci, apeduct si dus.

"Sunt conditii super. E bine."

"Am impresia ca e ca la mare.

"E facut calitativ. Multumim domnului Shor."

"A facut terenuri mai multe in orasul Orhei, pentru copii."

In zona lacului s-au construit terenuri de fotbal, tenis de camp, un parc de distractii pentru copii, unde sunt trambuline si tobogane. Noaptea in parc este la fel ca ziua, datorita celor peste 30 de led-uri moderne. In acelasi timp s-au construit caile de acces catre lac, dar şi o parcare pentru 50 de automobile.

Zeci de mii de oameni au impartit aceleasi emotii. De fericire. Pentru ca in sfarsit, unde sa se odihneasca.

Orheienii s-au distrat pe plaja lacului Orhei pana la miezul noptii, impreuna cu interpretii Dara, Ionel Istrati si Iuliana Beregoi.

Iar deliciul evenimentului au fost focurile de artificii ŞI PARTY CU SPUMA.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Orhei, acest proiect este un obiect strategic de importanţă majoră pentru odihna orheienilor şi oaspeţilor oraşului.

*Acest articol este un produs comercial.