Paine preparata din faina, seminte si... greieri. Cu asta se lauda o brutarie din Finlanda, care a pus in vanzare o “paine a viitorului” - VIDEO

Una dintre cele mai mari companii alimentare din Finlanda anunta o premiera mondiala – painea cu greieri, care este deja disponibila in magazinele din tara. Insectele sunt macinate si adaugate in aluat, asa ca nu se vad si nu se simt in paine. La o franzela se pun aproximativ 70 de greieri.

Noora POYHONEN, REPREZENTANTA A COMPANIEI: ”Greierii au un gust destul de neutru, asa ca nu influenteaza prea mult. Are gust de paine obisnuita, dar valoarea nutritiva este foarte mare si este bogata in proteine. 70% din greier reprezinta proteine si vitamine, fier, calciu.”

Deocamdata, compania vinde painea respectiva doar in orasele mari.

Noora POYHONEN, REPREZENTANTA A COMPANIEI: ”Am vazut oameni care au condus 100 de kilometri ca sa cumpere painea, dar sigur ca sunt si unii foarte reticenti, care nu indraznesc sa o guste. E de inteles, fiindca e ceva nou.”

”E foarte buna si gustoasa, e ca painea obisnuita. Nu e mare diferenta.”

Painea cu greieri costa aproape 4 euro, adica de doua ori mai mult decat una obisnuita din Finlanda.