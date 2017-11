Papa Francisc a primit in dar un Lamborghini. Ce a decis sa faca cu el!

Papa Francisc a primit miercuri in dar un Lamborghini Huracan, insa a decis ca masina sa fie vanduta, iar suma obtinuta sa fie donata, anunta DPA, citata de Agerpres.



Incasarile in urma licitatiei care va porni de la 185.000 euro vor fi donate in scopuri caritabile unei organizatii catolice care doreste sa intoarca crestinii exilati in Irak, dar si catre o organizatie care ajuta victimele traficului de persoane in Italia si pe teritoriul Africii.



In trecut, Papa Francisc a mai semnat pe o motocicleta Harley Davidson, care a fost vanduta in aceleasi conditii cu suma de 327.000 dolari. Valoarea ei la iesirea din fabrica era de 13.000 dolari.