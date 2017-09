Prima seara de ethno jazz de la Chisinau va incepe cu improvizatie free, sonoritati neoclasice si va continua perfect cu feeling-urile de jazz swing si orchestratie in stil frantuzesc

Acorduri magice inca din prima seara a Festivalului Ethno Jazz de la Chisinau. Pasionatii de muzica jazz sunt asteptati, vineri, sa-si ocupe locurile la Filarmonica Nationala si sa se bucure de primul concert, care promite sa se potriveasca perfect cu starea lor.

De la 18:00, Folk Reverse din Moldova, Gorkem Sen din Turcia si World Kora trio din SUA, Mali si Franta vor da startul primului concert, la cea de-a XVI-a editie a festivalului.

Folk Reverse, trupa care va deschide primul spectacol, este un proiect contemplat de Anatol Stefanet, Dan Bruma si Oleg Baltaga.

Proiectul reprezinta o fuziune fermecatoare intre un ansamblu de jazz si muzica de camera cu un folk band. Acest trio exploreaza gesturile folclorice, feeling-urile de jazz swing, improvizatia free si sonoritatile neoclasice. Uneori grijulii, alteori veseli sau extatici, Folk Reverse dezvaluie un spectru larg de stari si culori, actionand astfel ca o orchestra in miniatura.

Anatol Stefanet, Dan Bruma si Oleg Baltaga, fiind lirici si foarte melodici, incearca sa refaca aceasta conversatie intima, fiind ajutati de extensiile electronice si de loop-machine. Folk Reverse propune o muzica originala, oferindu-ne "noi punti intre jazz si folclor", o improvizatie libera si o scriitura neoclasica. In acest univers muzical veti avea ocazia sa vedeti multa melancolie si eleganta, care vorbeste atat sufletului, cat si intelectului.

Dupa Folk Reverse, pe scena va iesi Gorkem Sen, cel care a inventat un instrument muzical care iti da fiori cand il asculti, indiferent pe ce dispozitiv rulează. Ineditul sau instrument muzical, numit Yaybahar, reprezinta un “sintetizator acustic in timp real”. Conecteaza in mod natural vibratia coardelor cu rezonanta tobelor, fara a utiliza electricitate sau materiale artificiale. Sunt obtinute astfel sunete spatiale, ce pot fi comparate doar cu cele ale unui sintetizator si care parca vin dintr-o dimensiune diferita de cea in care activam.





Prima seara de jazz, de la Chisinau, se va incheia pe notele celor de la World Kora Trio.

Primii doi membri Eric Longsworth si Cherif Soumano s-au intalnit la un festival in Franta si de atunci au pus bazele formatiei, iar David Mirandon vine sa extinda spectrul sonor al acestui trio neobisnuit.





Culorile muzicii africane intruchipate de instrumentul kora si ritmurile percutionistului francez, reunite in compozitiile violoncelistului Eric Longsworth, le-au conferit acestor muzicieni un statut mondial. Dialogul lor jucaus si dinamic ilustreaza cu brio faptul ca, indubitabil, muzica e un limbaj universal ce sfideaza orice delimitari.

Daca a fost prea putin timp petrecut pe acorduri de jazz, atunci trebuie sa va bucurati, in continuare, de aceasta muzica, si la urmatoarele doua spectacole, care vor avea loc pe 23 si 24 septembrie. Organizatorii festivalului promit ca surprizele vor continua, iar pe scena de la Chisinau il vom putea vedea si asculta si pe pianistul nominalizat de sapte ori la Premiile Grammy.





In cele 16 editii, Festivalul Ethno Jazz a adunat 192 de formatii din 67 de tari, iar organizatorii promit ca nu se vor opri aici.

