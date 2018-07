Pe hartie sunt la fel de rapide, insa altfel ar putea sta situatia in lumea reala. Scurta liniuta intre Audi RS3 si RS4 Avant - VIDEO

Exceptand cele patru roti, numarul de persoane care pot lua loc la interior si similaritatile din dreptul pachetului tehnologic, intre Audi RS3 si RS4 Avant nu exista foarte multe asemanari, scrie 4tuning.ro.

De exemplu, daca primul este pus in miscare de o unitate turbo cu cinci cilindri in linie, capacitatea de 2.5 litri si puterea maxima de 400 CP, al doilea model mizeaza pe un V6 cu doua turbine, de 2.9 litri si 450 CP.

Motorizarea ascunsa sub capota nu este insa nici pe departe singura diferenta majora intre Audi RS3 si RS4 Avant, cutia de viteze reprezentand un alt element care desparte cele doua automobile.

In timp ce in primul caz se poate discuta despre o unitate cu dublu ambreiaj si sapte rapoarte, in cazul cu numarul doi avem de-a face cu o automata traditionala, cu convertizor de cuplu si opt trepte de viteza.

Segmentele din care fac parte, preturile de pornire sau cumparatorii carora li se adreseaza sunt alte caracteristici care despart complet modelul Audi RS3 de RS4 Avant si... viceversa.

Nu la fel se poate spune insa si despre timpul necesar realizarii acceleratiei de la 0 la 100 km/h care, in ambele cazuri, este de 4.1 secunde - potrivit informatiilor inscrise in brosura oficiala de pe siteul nemtilor.