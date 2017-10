Perfecte.md si Kaufland au dat cea mai tare petrecere a toamnei! Iata cum s-au distrat invitatii la Oktoberfest - VIDEO

„Foarte bun, foarte frumos, lumea a venit sa se distreze, e un prilej bun ca lumea sa se revada. Sper sa nu fie ultima editie side asta va doresc sa va tineti bine si de ce nu la anul sa ne mai vedem tot aici sau in alta parte, cu aceeasi idee. Suntem un meleag asa cu vinul de ce sa nu utilizam si berea", a marturisit Nicu Tarna, pentru perfecte.md.

Iar asta a fost abia inceputul! Berea a curs rauri iar pe gratarele incinse bine au sfarait carnaciorii si burgerii, care i-au ademenit pe invitatii petrecerii sa-i savureze cu pofta!

"Ma simt foarte bine. Festival de muzica buna, mici, bere. Cand am fost in Germania am trecut prin Kaufland, sunt buni", a spus interpreta Natalia Moraru.

„Oktoberfest pentru mine inseamna multa mancare, multa distractie si multi prieteni . Multumim pentru asa organizare si asemeneaevenimente, pentru ca in ziua de azi oamenii prea rar se intalnesc .Kaufland este o retea de magazine din toata Europa si ma bucur ca in curand se vor deschide si in Moldova ”, a spus interpreta Diana Brescan.

Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa. Kaufland Romania a primit certificarea Best Buy award, ocupand locul intai la categoria Lantul de magazine cu cel mai bun raportcalitate - pret din Romania , in urma voturilor exprimate direct de catre consumatorii.

Kaufland aplica tehnologii inovatoare, astfel incat clientii sa se bucure de produsele preferate, la cea mai inalta calitate si preturi atractive. Grija fata de om şi de mediu sunt prioritare pentru Kaufland. Mai multe detalii despre mega petrecerea Oktoberfest, vezi in video de mai jos:

*Acest articol e un produs comercial