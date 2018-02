Piramide ascunse in jungla din Guatemala descoperite cu ajutorul tehnologiei de ultima ora

Mii de structuri apartinand civilizatiei maya, necunoscute pana in prezent, inclusiv piramide, palate si drumuri pietruite, au fost descoperite in Guatemala in urma unui studiu realizat de o echipa internationala de arheologi, care au utilizat o tehnologie laser considerata revolutionara.



Cercetarea a permis oamenilor de stiinta sa alcatuiasca o harta a granitelor câtorva zeci de orase maya nou descoperite, ascunse timp de secole sub frunzisul gros al junglei din America Centrala, dupa ce acestea au fost abandonate de populatiile lor originale, potrivit unei declaratii ce a fost publicata joi de fundatia PACUNAM din Guatemala.



Stravechea civilizatie maya a fost una dintre cele mai avansate aparute vreodata in Mesoamerica, marcata de cunostinte sofisticate de matematica si inginerie, care i-au permis sa se extinda pe teritorii aflate in prezent in America Centrala si sudul Mexicului.

Arheologii au utilizat tehnologia LIDAR, ce foloseste lumina furnizata de laser pentru a construi un contur detaliat al unor structuri ingropate.

"Structurile fortificate si drumurile pietruite de dimensiuni mari dezvaluie modificarile aduse peisajului natural de civilizatia maya la o scala ce era in trecut imposibil de imaginat", a declarat Francisco Estrada-Belli, profesor la Universitatea Tulane.

Arheologii au analizate o suprafata de peste 2.100 de kilometri patrati din jungla Peten si au gasit o piramida in centrul stravechiului oras maya Tikal, o importanta destinatie turistica din nord-estul Guatemalei.

Piramida are o inaltime de aproape 30 de metri si a fost confundata in trecut cu un pisc montan de mici dimensiuni.

Primele asezari maya au fost construite in jurul anului 1.000 i.e.n., iar cele mai multe orase ale acestei civilizatii au intrat in declin pana in anul 900 e.n. Cauza prabusirii imperiului maya continua sa se afle in centrul unor dezbateri academice foarte intense.