Pleci in Grecia? Ramai fara permis si placute daca nu porti centura sau vorbesti la telefon. Iata si alte modificari in Codul Rutier

Printre cele mai importante modificari ale Codului Rutier din Grecia se numara situatiile in care ramai fara permis. Si cu masina imobilizata pe loc, pentru ca ti se confisca placutele de inmatriculare si talonul. De exemplu, ramai fara permis daca esti surprins de politie ca circuli fara centura de siguranta sau daca circuli in timp ce utilizezi telefonul mobil la volan. Pe langa retinerea permisului, ti se iau si placutele si talonul, fiind obligat sa pleci cu masina pe platforma, chiar daca te duci cu familia si copii mici in vacanta.

Special parca pentru romani mai sunt doua articole interesante: daca parchezi pe locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilitati, dar tu nu ai nimic, ramai fara permis, placute, talon. Scurt si la obiect, aceasta reglementare fiind ideala si in Romania. In plus, daca esti surprins aruncand pe geam mucul de tigara, la fel, ramai fara permis, placute de inmatriculare si talon.

Vitezomanii care pana acum alergau in voie la greci trebuie sa stie ca daca depasesc viteza legala cu 30 km/h se sanctioneaza cu 350 de Euro amenda si ridicarea permisului pentru 60 de zile pe loc.

De retinut este si faptul ca NU MAI EXISTA POSIBILITATEA PLATII A JUMATATE DIN AMENDA! Adica nu mai poti achita 50% din valoarea amenzii, acum fiind obligat sa platesti valoarea integrala in termen de 15 zile.

In concluzie, daca romanii sunt permisivi si, mai mult, politicienii incurajeaza ilegalitatile si accidentele rutiere cauzate de viteza excesiva, grecii au luat masuri radicale impotriva accidentelor rutiere. Amenzile se ridica pana la 1200 de Euro, iar cele mai marunte abateri, precum vorbitul la telefon in timpul condusului sau nepurtarea centurii de siguranta te lasa pieton cu masina imobilizata fara placute si fara talon. Oare or fi bune astfel de legi si la noi?

Republica Elenă – Modificări aduse Codului Rutier





Tip: Atenţionare de călătorie





Data: 17.07.2018

1. Neutilizarea centurii de siguranţă sau a căştii de protecţie pentru motociclişti se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile.

2. Utilizarea telefonului mobil de către conducătorul auto în mers, fără dispozitiv Bluetooth sau fără ca telefonul să fie plasat în loc special pentru activarea difuzorului se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile.

3. Conducerea autovehiculului de către o persoană având ο concentraţie de alcool de:

- 0,50-0,80 g/l ȋn sânge sau de 0,25-0,40 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu amendă de 200 euro şi imobilizarea autovehiculului;

- 0,80-1,10 g/l ȋn sânge sau de 0,40- 0,60 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu amendă de 700 euro, ridicarea permisului de conducere timp de 90 de zile şi imobilizarea autovehiculului;

- peste 1,10 g/l ȋn sânge sau de peste 0,60 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu ridicarea permisului de conducere pentru o perioadă de 180 de zile, cu închisoare de minimum două luni, amendă de 1.200 euro, ridicarea plăcuţelor de ȋnmatriculare pentru o perioadă de la 10 zile până la 6 luni (ȋn baza deciziei instanţei competente) şi imobilizarea autovehiculului.

Conducătorii auto care recidivează în termen de 2 ani şi care sunt depistaţi având o concentraţie de alcool în sânge de peste 1,10 g/l sunt sancţionaţi cu ridicarea permisului de conducere pentru o perioadă de 5 ani, cu închisoare de cel puţin 6 luni, amendă de 2.000 euro, ridicarea plăcuţelor de ȋnmatriculare de la 10 zile până la 6 luni (ȋn baza deciziei instanţei competente) şi imobilizarea autovehiculului.

4. Depăşirea limitei de viteză cu peste 30 km/oră se sancţionează cu amendă de 350 euro şi ridicarea pe loc a permisului de conducere timp de 60 de zile.

5. Nerespectarea culorii roşii a semaforului se sancţionează cu amendă de 700 euro şi ridicarea permisului de conducere timp de 60 de zile.

6. Νerespectarea semnificaţiei indicatorului „STOP la intersecţie” se sancţionează cu o amendă de 700 euro, ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp 20 de zile.

7. Efectuarea de manevre periculoase se sancţionează cu amendă de 700 euro şi ridicarea permisului de conducere timp de 30 de zile, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 10 zile.

8. Staţionarea - parcarea ilegală se sancţionează cu amendă de 40-150 euro, după caz, şi ridicarea permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 10 zile.

9. Blocarea rampelor de trecere destinate persoanelor cu handicap sau parcarea în locuri destinate persoanelor cu handicap se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile.

10. Utilizarea pentru deplasare a benzii de urgenţă, indiferent de durată, se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile.

11. Circulaţia constantă a camioanelor grele şi a autobuzelor pe banda din stânga sau utilizarea acestei benzi pentru depăşiri care surprind şoferii care circulă de drept pe această bandă se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere timp de 60 de zile.

12. Aruncarea pe geam, ȋn timpul mersului, de obiecte sau substanţe care poluează sau pot provoca un incendiu sau accident, inclusiv ţigările, se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile.

13. Plata a jumătate din cuantumul amenzii în termen de 10 zile a fost abrogată. Amenda se plăteşte în termen de 15 zile la Poşta Elenă sau la sediul primăriei pe raza căreia se află secţia de poliţie rutieră care aplică amenda.

