Poti sa uiti de orice S-Class AMG sau Seria 7 M. TopCar urmeaza sa duca vechiul S8 Plus in 900 de cai - GALERIE FOTO

Nemtii de la Audi sunt asteptati sa lanseze o versiune de performanta pentru noua generatie A8, lansata cu putin timp in urma cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, insa pana atunci "vechiul" S8 Plus ramane cea mai puternica limuzina a brand-ului din Ingolstadt.

Sub capota avem o unitate V8 twin-turbo de 4.0 litri, care transmite ambelor punti nu mai putin de 605 cai putere si 750 Nm cuplu, transmisi prin intermediul unei cutii automate de viteze. In ciuda greutatii deloc neglijabile, A8 Plus atinge 100 de kilometri pe ora in doar 3,8 secunde, mai rapid decat multe masini sport cu traditie.

