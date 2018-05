Povestea incredibila a omului care locuieste de 22 de ani intr-un castel de nisip

Marcio Mizael Matolias (44 de ani) este poreclit in Brazilia si "Regele nisipului". El locuieste de 22 de ani intr-un castel de nisip, de pe o plaja din Rio.

In urma cu mai bine de 20 de ani, el s-a hotarat ca nu mai vrea sa isi cheltuiasca banii pe chiriile foarte mari din Rio si s-a mutat...pe plaja! El si-a construit un castel de nisip pe plaja Barra de Tijuca.

Matolias este singur si nu are copii, dar este mereu inconjurat de oameni. Toti turistii care ajung in acea zona vor o fotografie cu "Regele nisipului".

"Am crescut in Golful Guanbara, traiesc la mare de cand ma stiu", a povestit el pentru Daily Mirror.

"Oamenii platesc sume exorbitante pentru chirii in apartamente langa plaja. Eu nu am facturi si am o viata frumoasa", a mai spus el.

Brazilianul este foarte atent sa-si ingrijeaza zilnic "locuinta".

Problema lui este, totusi, spatiul. Acesta are la dispozitie doar cativa metri patrati, mare parte fiind ocupati cu carti.