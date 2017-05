Pregatirile pentru Eurovision 2017, de la Kiev, pe ultima suta de metri. Zilele acestea, Ucraina a devenit una dintre cele mai importante destinatii pentru turisti - VIDEO

"Ne place mult. Atmosfera este foarte prietenoasă. Este drăguţ că oameni din diferite ţări vin aici. Este bine că Ucraina uneşte ţările."

Atmosfera de sarbatoare se simte deja la Kiev, unde au inceput traditionalele petreceri cu ocazia Eurovision-ului. Lume peste lume vine sa vada vedetele locale, care vor sa se afirme in showbiz. Spre bucuria localnicilor, capitala ucraineana este vizitata in aceste zile si de o multime de turisti.

"Nu sunt pasionat de muzică. Pentru mine este important să petrec bine timpul. Sunt foarte fericit că capitala noastră este deschisă lumii."

Igor DOBRUTSKY, ORGANIZATOR: "Povestea Eurovisionului vine în Ucraina. Experienţa de care vom avea parte în urma concursului, aprovizionare cu tehnică, lumini, sunet pentru scenele noastre şi showbiz-ul din Ucraina, toate reprezintă un pas inainte, dar şi o etapă importantă pentru turismul din Ucraina."

Si reprezentantii tarii noastre sunt in toiul pregatirilor. Baietii de la Sun Stroke Project tocmai s-au intors din turul de promovare pentru Eurovision. Acestia au cantat in mai multe capitale europene, intre care Madrid.

Alaturi de alti concurenti, reprezentantii Moldovei au cantat la Tel Aviv. Saxofonistul Serghei Stepanov, a fost in centrul atentiei, fiind o vedeta a concuruslui, dupa ce in 2010 a fost inclus in Cartea Recordurilor Eurovision, a celor mai memorabile momente ale evenimentului.

"Luaţi loc şi pregătiţi-vă de şoc, pentru că pe scenă iese Epic Sax Guy."

Moldova va participa in prima semifinala a concursului, care va avea loc pe 9 mai. A doua semifinala este planificata pentru 11 mai, iar marele castigator al Eurovision-ului se va afla pe 13 mai.