Premiile Grammy, dominate de artistii de culoare. “Despacito” ar putea deveni piesa anului

E o ediţie ieşită din comun din mai multe motive: pentru că este la New York, pentru că primii şapte nominalizaţi sunt toţi de culoare şi pentru că o melodie pe care am auzit-o obsesiv anul trecut ar putea face istorie. În plus, specialiştii se aşteaptă la discursuri politice şi aluzii la campania Me Too.



Oraşul căruia Jay-Z i-a adus un omagiu care a răsunat pe radiourile din toată lumea va găzdui premiile Grammy pentru prima oară în 15 ani. Coincidenţa face că tocmai Jay-Z este favoritul acestei ediţii, cu opt nominalizări, printre care piesa anului şi albumul anului.



KENDRICK LAMAR şi BRUNO MARS vin din urmă cu câte şapte, respectiv şase nominalizări. Amândoi vor şi cânta la ceremonie, care va fi găzduită de prezentatorul de unui show nocturn, JAMES CORDEN.

Noaptea anului în domeniul muzical nu va fi ocolită de cel mai fierbinte subiect din divertismentul american: mişcarea Me Too. Mai multe vedete şi-au anunţat intenţia de a purta trandafiri albi la corset, în semn de susţinere pentru cele care au avut curajul să-şi acuze public atacatorii. Şi probabil subiectul nu va fi ocolit nici în discursuri.

În mod tradiţional, premiile Grammy nu sunt atât de politizate ca alte gale, dar având în vedere că suntem la puţin peste un an de la alegeri şi atmosfera din ţară e foarte încordată şi divizată, ar fi suprinzător dacă niciun artist nu ar vorbi despre politică la Grammy-urile din acest an.

Şi problema rasismului ar putea fi menţionată, mai ales în lumina controversatelor comentarii ale lui Trump despre ţările africane. În orice caz, premiile Grammy transmit deja un puternic mesaj de diversitate: anul acesta, şapte dintre artiştii cu cele mai multe nominalizări sunt de culoare.

Iar “Despacito” ar putea face istorie, devenind prima piesă în limba spaniolă care câştigă premiul pentru piesa anului. La capitolul ţinute, Rihanna e printre vedetele care atrag întotdeauna privirile.