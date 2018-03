Prezentatoarea care nu imbatraneste. Imagini cu ea din 1996 si pana in prezent - FOTO si VIDEO

În 1996, Yang Dan apărea pentru prima oară la televizor, prezentând vremea. Ajunsă acum la 44 de ani, ea arată la fel de tânără, iar telespectatorii sunt uimiţi.

Pentru a demonstra că este o ”zeiţă care nu îmbătrâneşte”, aşa cum a fost numită de multă lume, televiziunea chineză i-a dedicat un film în care prezintă imagini cu ea din 1996 şi până în prezent.

Filmuleţul, postat pe reţeaua de socializare Weibo, de Ziua Femeii, a adunat milioane de vizualizări şi peste 20.000 de comentarii.

”Mulţi dintre utilizatorii de internet au crescut urmărind-o la televizor. S-au minunat de ce ei au îmbătrânit, şi ea nu. Mai mult de atât, pare că întinereşte, a fost prezentarea oferită de televiziune.

Chinese weather girl stuns internet with her incredibly youthful looks after hosting the show for 22 YEARS https://t.co/2QGnbbaJ09