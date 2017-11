Printul Harry se va casatori cu actrita Meghan Markle. Anuntul a fost facut de Casa Regala. Cand va avea loc nunta

Printul Harry in varsta de 33 de ani, al cincilea pe linia succesiunii la tronul Marii Britanii, se va casatori cu Meghan Markle in primavara anului viitor si vor locui la Palatul Kensington din Londra.

Cei doi au anuntat ca au o relatie in luna iulie a anului 2016, iar logodna lor ar fi avut loc luna aceasta. Printul Harry si viitoarea sa sotie au fost vazuti pentru prima data impreuna la Toronto, in luna septembrie a acestui an.

Meghan Markle este cunoscuta in special pentru rolul sau din serialul Suits.