Totul era pregatit ca la carte. Un club de fite, multe fete in jur si cea mai scumpa sapmanie comandata de la bar. O sticla de 30.000 de euro. Faza zilei vine din Ibiza - un tanar setat sa sparga zeci de mii de euro intr-o singura seara in club s-a facut de ras in fata tuturor.

Si-a pus mana in cap atunci cand si-a dat seama ca tocmai a spart, la propriu, 30.000 de euro intr-o secunda.