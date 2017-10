Renasterea unei legende a fost confirmata. Editia speciala Bullit va fi dezvoltata pe baza Mustang-ului GT - GALERIE FOTO

Ford-ul Mustang din 1968 folosit in capodopera cinematografica "Bullit" este fara indoiala unul dintre cele mai populare Mustang-uri din istorie, iar fanii se vor bucura sa afle ca brand-ul din Michigan va readuce in lumina reflectoarelor aceasta legenda cu ajutorul unei editii speciale, scrie 4tuning.ro

Prima data am auzit despre aceasta la inceputul anului, cand actorul Dwayne "The Rock" Johnson a postat un filmulet din interiorul uzinei Ford din Detroit, in care se puteau observa mai multe desene ale unui Mustang finisat in verde inchis.

Daca atunci erau pure speculatii, acum totul a fost confirmat prin intermediul unei brosuri oficiale care arata printre altele ca noul Bullit va fi bazat pe versiunea GT. Asta inseamna ca sub capota va avea un propulsor V8 de 5.0 litri, tractiune spate si o transmisie automata cu zece rapoarte.

CITESTE MAI DEPARTE PE 4TUNING.RO