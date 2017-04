Retete de pasca pentru masa de Paste. Secretele bucatareselor din Moldova si Ardeal

In Moldova, de exemplu, pun mai multa branza, in timp ce in Ardeal, nu se zgarcesc,la stafide. Indiferent insa de reteta, inainte sa ajunga in cuptor, pasca trece printr-o ploaie de galbenus.

Pe Valea Chioarului, in Maramures, gospodinele framanta de zor aluatul pe care il umplu apoi cu branza de vaci si stafide aromate in rom.

Sunt atat de mandre ca dau afara din tavi. Inainte de a ajunge in cuptoarele cu lemne, bunatatile dulci sunt impodobite cu impletituri si mangaiate cu ou ca sa prinda roseata de la foc si sa iasa crusta crocanta.

In zona Sibiului, femeile folosesc gris, care odata amestecat cu oua, lapte, faina, branza, stafide, coaja de lamaie si rom, absoarbe surplusul de umezeala din branza.

Aici, nimeni nu se zgarceste la stafide sau unt. Inainte sa infrunte dogoarea din cuptor, pasca este decorata. Dupa 30 de minute... a iesit si pasca.

Tot la Sibiu se face si cozonacul cu... purici. In satul Alamor, gospodinele strang macul de peste vara, il usuca bine, iar apoi fiert la foc mic in lapte dulce, ajunge sa inmiresmeze ruloul fraged.

Dupa ce aluatul se infoaie la caldura, sub stergar este domolit cu sucitorul si umplut cu mac. La final nu mai asteapta nimeni ca minunea sa se raceasca.

Trecem acum peste munti. Cea mai buna pasca din tara se face in Moldova, spun cei de aici, si asta datorita cantitatii insemnate de branza. Pasca moldoveneasca contine doar 4 linguri de faina.

Bucatareasa: "Se pune 700 grame de branza." In final, pasca este ninsa cu zahar pudra. Arata ca o luna plina care isi trage sufletul pe farfurie.