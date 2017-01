Robotii din celebra pelicula Transformers au ajuns la Chisinau: Au fost intampinati cu strigate si aplauze de catre fani - VIDEO

Robotii din celebra pelicula Transformers au ajuns astazi la Chisinau. Acestia au fost intampinati cu strigate si aplauze de zeci de oameni, in special de copii, fani ai filmului. Transformerii au dansat si au tras cu fum in spectatori. Inainte sa plece, au facut poze cu cei mici. Si pentru ca erau multi doritori, parintii au fost nevoiti sa astepte minute in sir la coada.