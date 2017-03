Rusii si-au ales concurentul care le va reprezenta tara la Eurovision 2017. Care este tara cu cele mai multe sanse la trofeu si cum sta Moldova la acest capitol, potrivit caselor de pariuri - VIDEO

Italia este favorita la Eurovision in acest an, potrivit caselor de pariuri. Francesco Gabbani, reprezentantul acestei tari, ar avea cele mai multe sanse la trofeu. Totodata, Moldova nu ar intra nici macar in finala si s-ar clasa pe locul 34. Totusi, datele sunt preliminare, intrucat mai sunt tari care urmeaza sa-si desemneze reprezentantii la competitie. Aseara, rusii si-au facut alegerea.