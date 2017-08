S-a lansat prima piesa postmortem cu Denisa Raducu. Artista a inregistrat-o inainte sa moara - VIDEO

Denisa Raducu a inceput sa cante inca de la 15 ani in studioul unchiului sau, Florin Peste, care i-a fost impresar, dar si partener de duete. Ulterior, Denisa s-a mutat de la Dragasani la Bucuresti si a inceput sa colaboreze cu o alta ruda, Liviu Dovleac, varul ei.

In primavara acestui an, inaine ca boala sa o devasteze, Denisa a mai inregistrat o melodie in studioul lui Florin Peste, care a fost lansata de-abia zilele trecute, dupa ce cantareata a murit, scrie WOWbiz.ro