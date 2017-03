S-au dus la ski, insa nu s-au mai intors. Un grup de elevi si profesori au fost prinsi intr-o avalansa, in Japonia - VIDEO

Era dimineata, cand elevii insotiti de profesori de la mai multe scoli au ajuns pe partii. In total, erau 51 de copii si 11 adulti, potrivit jurnalistilor straini. O avalansa puternica a lovit statiunea din nordul capitalei Tokyo, iar oamenii aflati acolo au fost practic ingropati in zapada. Imediat, au fost anuntati politistii si salvatorii.

Cel putin 8 copii au fost scosi fara suflare de sub mormanele de zapada. Au urmat 3 persoane, fara cunostinta. Dupa ce au fost transportate la spital, medicii au spus ca starea lor este foarte grava si nu stiu daca vor supravietui. Echipele de salvatori sustin ca exista probabilitatea sa mai fie persoane decedate, insa operatiunile continua in speranta se vor gasi supravietuitori. Autoritatile au declarat ca in aceasta zona au mai fost mici incidente, insa este prima data cand are loc o avalansa de asemenea amploare.