Sa faci nimic tot trebuie sa poti! Cativa tineri din Taiwan au organizat un concurs de... facut nimic. Cine a dormit, a zambit, ori a vorbit a fost eliminat din concurs - VIDEO

Inainte de a fi pornit cronometrul, cei inscrisi in concurs au facut cateva exercitii de incalzire. Si asta pentru ca, in urmatoarele 80 de minute, au stat. S-au rupt de tot ce se intampla in jurul lor si s-au relaxat.

”Nu ai voie sa adormi, nu ai voie sa razi, sa vorbesti cu ceilalti sau sa iti folosesti telefonul mobil.”

Concurentii care au incalcat regulile au primit un cartonas galben. Daca au facut-o pentru a doua oara, au primit unul rosu si au fost eliminati din concursul “de facut nimic”. 70 de persoane s-au inscris.

Cei mai multi dintre ei au locuri de munca la care nu se pot relaxa nici macar in putinele ore libere. Participantii au fost lasati sa-si aduca de acasa obiectele care ii ajuta sa se relaxeze. Unul dintre ei a stat o ora si 20 de minute imbracat intr-un costum de urs.

O tanara a mers cu un catel de jucarie. Membrii juriului au avut misiunea de a decide cine, dupa parerea lor, s-a relaxat cel mai bine. Dupa cele 80 de minute, castigator a fost desemnat un student de 24 de ani.

”Ne traim viata tot mai repede ca sa castigam cat mai multi bani. Competitia asta e exact invers: iti cere sa o iai incet si sa nu faci nimic.”

Organizatorii spun ca prin aceasta competitie vor sa atraga atentia asupra ritmului de munca epuizant al cetatenilor.