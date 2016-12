Saracii copii bogati. Masini, vile, piscine, afisate pe conturi de Instagram. Cum decurge viata unor pusti de bani gata - Fotografii impresionante

Fotografii cu cele mai extravagante, exorbitante si incredibile case, masini, piscine, sali de cinema sunt postate pe reteaua de socializare Instagram, iar conturile tinerilor bogati britanicii atrag si câte 88.000 de urmaritori, scrie Daily Mail, citat de Evz.ro

„The Rich Kids of Britain” titreaza Daily Mail, publicând un articol ce descrie luxul in care traiesc acesti adolescenti, pentru care viata pare ca o eterna vacanta frumoasa.Contul de Instagram cu acelasi nume are 83.000 de urmaritori si arata fragmente uimitoare din viata de zi cu zi a copiilor de bani gata, care fac parada cu banii pe care ii au parintii lor.

Piscine private, vile somptuoase, unele adevarate castele, cu peisaje incredibile in jur, tineri cu pahare de vautura fina in mâna sau pe marginea piscinelor si chiar sali private de cinema, acasa...

Unul dintre tineri spune: „O ceasca de ceai la micul dejun, când ma decid cu ce masina sa merg azi”, iar in spate se vede cu garaj cu sase masini absolut fabuloase.