Se vor plimba mereu pe o alee din parcul Valea Morilor. Doi indragostiti - ea pe un skateboard, iar el tinand-o de mana, intr-o sculptura din bronz - GALERIE FOTO

De doua zile de cand sculptura a fost instalata in parcul Valea Morilor, oamenii care trec pe alaturi se opresc sa o admire si sa faca poze.

Trecatorii incearca sa desrpinda mesajul sculptorului, iar unii se intreaba de ce si baiatul care-si tine de mana iubita nu este pe skateboard.

Autorul sculpturii este Petru Glavan, un student de la Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice. Fata apare pe un skateboard, iar baiatul o tine de mana in momentul in care ea se dezichilibreaza. In spate este statuia unui catelus. Toate cele trei sculpturi au fost turnate in bronz. Sculptura lui Petru Glavan face parte din proiectul “Sculpturi care te privesc in ochi.”

Prima lucrare din cadrul acestui proiect este cea de pe strada pietonala, realizata de sculptorul Pavel Obreja, care spune ca a vrut sa redea emotiile unei intalniri. Baiatul se uita la ceas pentru ca asteapta ora fixa, iar iubita lui se apropie descult pentru ca vrea sa-l surprinda. Unii internauti au criticat lucrarea ca ar fi una sexista, deoarece o pune intr-o lumina proasta pe domnisoara, care ar intarzia la intalnire.

Sursa poza principala: facebook.com