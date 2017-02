Secretele ce au iesit la iveala dupa marele divort al anului dintre Andreea Marin si Tuncay Ozturk

O sursa a declarat pentru Spy News ca in timpul casniciei celor doi, fizioterapeutul nu a adus niciun leu in casa. Mai mult de atat, turcul nu ar fi platit nici macar una dintre vacantele in care a fost impreuna cu Andreea Marin, scrie EVZ.RO

In plus, tot Andreea Marin a platit si operatia lui Tuncay, operatie pe care acesta facut-o in Statele Unite ale Americii si care a costat 10.000 de euro.

Andreea l-a tinut si pe fratele fostului sot in unul dintre apartamentele pe care le detine in Bucuresti fara a-i cere bani de chirie.

Tuncay Ozturk nu si-a facut aparitia la divort. Tuncay este asteptat pe 27 februarie pentru a semna actele de divort.