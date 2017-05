Semifinala "Uite Cine Danseaza" a adus stralucire, culoare si momente emotionante: juratii au dansat alaturi de concurenti. Cele trei perechi care vor lupta in marea finala - VIDEO

Semifinala Uite Cine Danseaza a adus stralucire, culoare si momente emotionante. Juratii au dansat alaturi de cele patru perechi, iar moldoveanca Olesea Nespeac si partenerul ei au fost concurentii care au primit zece pe linie, in editia de aseara. In concurs au mai ramas trei perechi, care vor lupta in marea finala.