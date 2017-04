Sezonul de schi s-a incheiat la Soci, in Rusia, intr-un mod atipic. 1200 de schiori au aparut in costume de baie pe partie

Au fost atat de multi incat au reusit sa intre in Cartea Recordurilor. 1200 de schiori in tinute de plaja au luat startul in acelasi timp pe o partie din statiunea Soci.

Au alunecat in voie, in functie de experienta si s-au straduit sa demonstreze ca sunt priceputi. Dar multe dintre fete au parut parca mai preocupate de selfie-ul perfect, care sa ajunga apoi pe retelele de socializare. Mai ales ca evenimentul este la moda in randul tinerilor din Rusia.

Soarele a stralucit puternic, asa ca nimeni nu a dardait pe partie. Din contra, domnisoarele pareau chiar ca stau la bronzat.

Schiatul fara obisnuitul costum calduros incheie sezonul de iarna pe partiile de la Soci. Iar petrecerea care marcheaza evenimentul a fost botezata "Boogel Woogel". Participa tineri din Moscova, Sankt Petersburg si alte orase mari.

Anul trecut, 1008 tineri au raspuns invitatiei si au reusit sa intre in Cartea Recordurilor, la categoria cel mai mare numar de schiori in slip de pe partie. Acum, recordul a fost doborat.