Sezonul poleiului: cum sa evităm “gheata neagra” care produce accidente mortale

Pentru ca nu toata lumea este pilot de curse sau blogger frustrat in fata caruia toata lumea trebuie sa se dea la o parte ca sa treaca domnia lui de retardat care se va infige in cele din urma intr-un cap de pod, mai trebuie sa invatam si sa fim prudenti. Mai ales in perioada asta, in care temperaturile negative au dat nastere unor fenomene periculoase: ceata, polei, ninsoare si ploaie, scrie 4tuning.ro.

De departe, cel mai nesuferit fenomen este poleiul. Pentru ca, spre deosebire de altele, este parsiv, nu stii cand este acolo si te ia mereu prin surprindere, de obicei cand este prea tarziu si te trezesti ca ai pierdut controlul masinii.

Poleiul este o pjghita subtire de gheata, in general invizibila, care apare atunci cand carosabilul se umezeste din cauza condensului sau a ploii, dupa care ingheata. In timp ce zapada este vizibila, poleiul nu este pentru ca e subtire, dar destul de gros incat sa sustina greutatea masinii si sa faca anvelopele sa isi piarda din aderenta.

Polieul apare de obicei pe sosele aflate in afara localitatilor, acolo unde temperaturile sunt mai mici si traficul nu este atat de aglomerat. Mai precis, pe drumurile nationale, judetene, dar si pe autostrada in unele portiuni de langa zonele cu lacuri sau rauri. Partea negativa fiind ca, vizual, nu este nicio diferenta intre carosabil umed si carosabil cu polei. Numai autoturismul simte atunci cand rotile au intrat pe polei, iar daca viteza este prea mare, asta va duce in cele din urma la un fenomen similar cu acvaplanarea, invartindu-se masina. Dar daca viteza este redusa, se poate redobandi controlul.

Primul semn ca circulam pe o sosea cu risc potential de polei este temperatura de afara. Cand termometrul masinii ne arata 0 grade sau mai putin, e clar ca trebuie sa reducem viteza chiar daca, aparent, asfaltul este uscat. Oricand putem intra intr-o zona in care ceata s-a lasat si a umezit drumul iar temperatura negativa l-a inghetat. Asadar, cand circulam la temperaturi negative, reducem viteza.

Un alt semn este ca vedem asfaltul ud, fie de la condens, fie de la ploaie sau de la zapada topita. Cand conducem iarna pe asfalt umed, din nou, reducem viteza daca vrem sa evitam un potential accident. Acum poate fi doar apa, peste 10 metri poate fi polei. La fel de bine cum, in urmatorul viraj poate fi polei si daca avem viteza mare este garantata iesirea in decor.

Cel mai periculos semn ca suntem pe o sosea cu polei este sa vedem becul de ESP cum ne semnalizeaza ca a intrat in actiune. Acest lucru se intampla intr-un viraj, la o depasire, cand facem o manevra si rotile simt ca nu mai au aderenta, moment in care ESP-ul redreseaza masina. Atunci cand vedem ESP-ul ca se aprinde in urma unei manevre aparent normala, e clar ca exista polei. Din nou, reducem drastic viteza si incercam sa limitam orice miscare brusca a volanului.

Poleiul nu se formeaza uniform pe sosea. Adica grosimea stratului de apa trebuie sa fie perfect pentru a ingheta astfel incat sa sustina greutatea unei masini. Din fericire, de cele mai multe ori, poleiul se formeaza doar pe o portiune a drumului, pe suprafate reduse. Asa ca numai 1 sau 2 roti intra pe polei, celelalte fiind cu aderenta crescuta. Daca avem viteza potrivita, nu vom pierde controlul ci vom reusi sa redresam masina, fie cu ajutorul ESP-ului, fie din volan. Dar daca avem viteza mare si ghinionul sa ajungem pe o zona cu polei pe suprafata intinsa, unde toate cele 4 roti aluneca, pierdem controlul masinii garantat. Cam asa se intampla majoritatea accidentelor soldate cu o masina iesita in decor sau intrata pe contrasens.

Concluzia e una singura: la primele semne de polei, reducem viteza. Numai niste anvelope de iarna calitative ne salveaza si reduc sansele sa fim implicati intr-un accident auto. Anvelopele de iarna bune vor avea un plus de aderenta si pe gheata, dandu-ne posibilitatea sa redresam autoturismul la timp. Oricum, dincolo de orice pregatire si regula, viteza micsorata este sfanta. Indiferent ca sunt dobitoci in spate care ne dau flash-uri si care posteaza ulterior clipuri cu cat de zmei sunt ei si cat de buni soferi sunt, in timp ce altii sunt fraieri. Nu e problema, o sa-i gasiti mai in fata infipti intr-un copac.