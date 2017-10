Shakira a vorbit! Reactia cantaretei dupa ce spaniolii au anuntat despartirea de Pique

"Nici vorba de asa ceva!", a reactionat Shakira printr-un mesaj transmis de managerul ei.

Cantareata de origine columbiana, in varsta de 40 de ani, a reactionat la zvonurile lansate in presa din Spania, ea spunand ca relatia ei cu Pique este in continuare solida.

"Relatia dintre Shakira si Pique este in continuare puternica, totul merge bine. Lucrurile sunt la fel ca si pana acum! Cele aparute in presa sunt doar zvonuri venite de la oameni care ii vor raul lui Pique", a transmis managerul Shakirei pentru Hola Magazine.

Shakira si Pique au o relatie de 6 ani si doi copii, Milan (4 ani) si Sasha (2 ani). Ei au fost vazuti ultima data impreuna la nunta lui Leo Messi cu Antonella Roccuzzo, in luna iunie.