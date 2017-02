Show incendiar la Super Bowl cu zeci de drone si efecte de lumina. Imbracata intr-un costum metalic, Lady Gaga a cantat cele mai celebre hit-uri din repertoriul - VIDEO

Si-a inceput show-ul cu melodii despre libertate si toleranta, cum ar fi God bless America, amintind in acest fel ca Statele Unite sunt o natiune a dreptatii pentru toti. Pe fundal, au aparut zeci de drone care au luminat cerul in culorile drapelului american. In stilu-i caracteristic, Lady gaga a continuat cu piese ceva mai extravagante.

Suspendata in corzi, diva pop s-a aruncat in gol ajungand la sol. Iar efectele speciale, de lumina si fum, au creat o atmosfera cu totul neobisnuita la Super Bowl. Publicul a scandat minute in sir.

A trecut repede de la o melodie la alta, interpretand apoi o piesa lenta, la pian. Miile de oameni au aprins lanterne, asa ca privelistea a fost parca desprinsa din filme.

Solista care a vandut 27 de milioane de albume in toata lumea si-a incheiat show-ul care a durat 13 minute cu totul neasteptat. A urcat pe o scara, cand a rasunat ultima melodie. Lady Gaga si-a aruncat microfunul in public, iar apoi prinzand o minge s-a lasat din nou in gol.

Pentru prima data, Papa Francisc a transmis un mesaj pentru finala Super Bowl.

"Evenimentele grandioase cum ar fi Super Bowl reprezintă un simbol, care arată că este posibil să fie construită o cultură aparte şi o lume paşnică."

Finala Super Bowl este considerat cel mai vizionat show din lume, cu peste 110 milioane de telespectatori doar in Statele Unite. Anul trecut, pe scena a urcat Beyonce si Bruno Mars, care au creat o atmosfera feerica.