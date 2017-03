Site-ul perfecte.md, cea mai mare comunitate online de femei, a implinit 5 ani. S-a turnat sampanie, mesele au fost doldora de gustari spectaculoase, iar muzica buna a fost la ea acasa - VIDEO

De o seara plina de surprize au avut parte invitatii echipei perfecte.md. S-a turnat sampanie, mesele au fost doldora de gustari spectaculoase, iar muzica buna a fost la ea acasa.

Pentru ca petrecerea sa fie una cu adevarat sclipitoare, invitatii s-au conformat dresscod-ului si au venit in tinute aurii si cu stele.

Cele mai tari interviuri cu personaje captivante, dar si reportaje utile, cele mai bune sugestii de retete le-ati gasit de-a lungul timpului accesand site-ul perfecte.md. Invitatii si protagonistii articolelor perfecte.md s-au intrecut in urari.





Natalia GORDIENCO, INTERPRETA "Sunteti sinceri, interesanti si va doresc proiecte in exclusivitate cat mai multe si acoperire, ca despre perfecte sa afle toate lumea."

Daniela JENUNCHI "Multi ani inainte, inspiratie, creativitate si de fiecare data o sa fim bucurosi sa va surprindem cu bucate stelare."

Trupa Rupt a facut senzatie aseara.

Redactia perfecte.md nu a fost tot timpul una comoda. Cea mai curajoasa rubrica, gossip, a stiut sa intrige, sa puna punctele pe "i", cu riscul de a nu fi pe placul vedetelor.

Tatiana HEGHEA, INTERPRETA "Sunteti un gen de fete, pe care le iubesti, ba nu, pentru ca perfectiunea asa e, te tine cu un a calda, cu una rece."

Diana GRIGOR, INTERPRETA "Daca as fi eu jurnalista as fi mult mai rea"

Un designer autohton si-a prezentat colectia inspirata din dresscod-ul impus de organizatori.





Vlada CERBUSCA, EDITOR PERFECTE.MD "Desigur ce fel de petrecere aniversara, fara un tort delicios, aniversar. Asta deja a devenit o traditie."

Site-ul perfecte.md a fost lansat in martie 2012. In acest rastimp, platforma a furnizat stiri curioase despre sanatate si frumusete, familie si educatia copiilor, dragoste si sex, despre vedete, mondenitati, tendinte in moda, cariera, bani si astrologie. In ultimul an, 3 mln de vizitatori unici au accesat site-ul, 500 000 – luna aceasta.