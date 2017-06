Soprana Valentina Nafornita a lansat primul videoclip din cariera, "Ochiul tau iubit" - VIDEO

Videoclipul melodiei “Ochiul tau iubit” are 10 minute. Este mai degraba un film documentar. Valentina Nafornita spune ca scenariul este de fapt povestea ei.

Valentina NAFORNITA, SOPRANA "Este un omagiu..."

Rolul tatalui a fost interpretat de actorul Nicolae Jelescu, iar micuta Valentina Nafornita a fost o eleva a Gimnaziului "Nicolae Costin".

Adina NICHITA, ELEVA “eu am studiat mult despre Valentina Nafornita si nu a fost greu sa joc rolul ei in copilarie. Am facut cunostinta cu ea acum.”

Lucrarea „Ochiul tau iubit” este compusa de maestrul Eugen Doga, dupa versurile poetului Mihai Eminescu.

Eugen DOGA, COMPOZITOR “Eu încă odată am înţeles, că pământul acesta atât de sărac la suprafaţă, este foarte bogat în interior. Din acest “Ochiul tău iubit”, ai făcut ceva pentru care şi Eminescu te-ar fi pupat.”

Soprana si-a lansat primul videoclip din cariera chiar in ziua in care a facut 30 de ani.

Valentina NAFORNITA, SOPRANA “eu special am zis sa lansez astazi videoclipul ca celalalt eveniment sa treaca asa mai neobservat...”

Videoclipul a fost filmat in mai multe locatii- la Chisinau, Orheiul Vechi, pe malul Nistrului, dar si in sate.

Alla DONTU, PRODUCATOR "Am muncit mult, intr-un timp record am facut totul, 2 saptamani. Valentina este cea mai ascultatoare artista cu care am filmat."

Aseara la lansare a fost prezenta intreaga familie a Valentinei Nafornita. Mama si sora ei au privit videoclipul cu ochii in lacrimi.

Emilia NAFORNITA, MAMA "plangeam de bucurie ca Valentina a reusit sa faca ceea ce si-a dorit.”

Lidia NAFORNITA, SORA “Eu ma consider o mama binecuvantata ca am asa fete, care au realizari si fac ceea ce le place.”





Mihail DOGOTARI, SOTUL "Eu stiu cat de mult si-a dorit ea acest videoclip si am emotii mari pentru ea."





La final cei prezenti i-au cantat Valentinei, la multi ani.

Valentina Nafornita este soprana cunoscuta de o lume intreaga, deoarece a cantat pe cele mai scene, iar acum este solista operei de Stat din Viena.