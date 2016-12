Sotiile ambasadorilor acreditati in Moldova au organizat un iarmaroc de Craciun. Tarabele au abundat in bucate traditionale, cadouri si suvenire - VIDEO

Standurile ambasadelor erau pline de bucate traditionale. Astfel ca fiecare tara a vrut sa impresioneze cu ce are mai bun. La tarabele ambasadei Turciei si Quatarului s-au format cozi.

”Am fost tentata sa gust mancarea Quatarului. O mancare desosebita foarte codimentatata”.

”Am gustat kebabul.Este destul de gustos Acas este una. Aici sunt alte condimente.”

Au impresionat nu doar cu bucate, dar si prin bauturile traditionale. Astfel ca reprezenantii ambasadei Turciei au pregatit cafea dupa o reteta de acum 500 de ani.

”Pregătim cafea turcească. Aici punem o porţie de cafea, dacă este necesar punem zahăr, turnăm apă şi amestecăm. Cu ajutorul căldurii noi transferăm această cafea în soluţie. Când se ridică o turnăm în cană”.

”Gustul e magic. Gustos, aromat. Pentru prima oară... tuturor le recomad”.

La ambsada Quatar-ului doritorii si-au pictat mainile cu henna.

”Nu ştiu ce este asta, dar am vrut să văd. Îmi place şi sper că va ţine mult”.

Sotiile ambsadorilor straini spun ca astfel de evenimente sunt binevenite pentru ca cei prezenti cunosc cultura altor state, dar totodata fac si un bine celor care au nevoie de ajutor.

Olga TAPIOLA, SOTIA AMBASADORULUI UE LA CHISNAU “Noi avem şi napoletane belgiene, torttilia spaniolă, jucării din diferite ţări europene, dar practic le-am terminat. Ideea principală este că noi ajutăm nu doar pe cei pe care îi cunoaştem, dar îi ajutăm pe cei pe care poate niciodată nu-i vom întâlni, dar au nevoie de ajutor”.

Zhang YANJUN, SOTIA AMBASADORULUI, CHINA -”Scopul acestui eveniment este să ajutăm oamenii nevoiaşi. Dorim să aducem contribuţia noastră pentru a le schimba viaţa în bine”.

Maria MARINUTA, CO-PRESEDINTA, CLUBUL INTERNATIONAL AL FEMEILOR ”Am incercat sa acoperim mai multe segmente incepand cu copii cu nevoi speciale, tineri cu abilitati reduse,victime ale violentei domestice cat si oameni in etate. Counitatea are doar de castigat cand noi atragem atentia la cei mai tristi ca noi”.





"Cumpăr tot felul de lucruri. Cumpăr diferite produse din diferite ţări, cumpăr cadouri pentru nepoţii mei din Cehia. E minunat că banii care îi adunăm aici se duc la acte de caritate.Țara aceasta chiar are nevoie de donaţii şi trebuie să facem mai multe evenimente de acest fel."

- ”Este foarte bine ca inainte de Craciun sa ajutam cu o cauza nobila”

Evenimentul este la a 20-a editie. In acest an banii stransi in urma vanzarilor vor merge la doua centre sociale, o asociatie obsteasca si un orfelinat.