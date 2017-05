Spectacol de neuitat aseara la Kiev. 10 tari s-au calificat in marea finala a Eurovision-ului, dintre care si Romania - VIDEO

Cu o piesa neobisnuita, care se numeste Yodel it, Ilinka si Alex Florea au convins publicul ca merita un loc in marea finala. Melodia ritmata i-a facut pe cei prezenti la competitie sa nu stea pe loc nicio clipa. Si baietii de la SunStroke Project au tinut pumnii pentru reprezentantii tarii vecine si au indemnat internautii sa-i voteze.

Primul dintre cei care au aflat ca au ajuns in finala este bulgarul, Kristian Kostov. La cei 17 ani el este cel mai tanar participant al Eurovision-ului din acest an. Totusi, fiind unul dintre favoritii concurusului, Kristian este la un pas de a fi eliminat din concurs, scrie presa straina. Si asta pentru ca s-a aflat ca acesta a sustinut un concert in Crimeea, in 2014.

Si reprezentantul din Israel a oferit un show pe cinste, fapt pentru care a fost rasplatit cu voturile spectatorilor si a ajuns in etapa finala.

Iar artistul din Croatia a cantat un duet...de unul singur. A interpretat pe doua voci o melodie cu un amestec de pop si muzica clasica.

Printre finalisti mai sunt artistii din Danemarca, Ungaria, Norvegia, Olanda si Austria. 8 tari nu au reusit sa se califice in finala. In schimb, unii dintre ei au vut parte de surprize deosebite. Concurenta din Macedonia a fost ceruta in casatorie chiar in timpul evenimentului si a spus Da.

"-Te iubesc. Te căsătoreşti cu mine? -Da."

Intre timp, cei de la Sun Stroke Project nu pierd nicio clipa pana la marea finala. Artistii sunt invitati la diverse emisiuni din Ucraina, dar si la intalniri cu fanii.

"Prima asociere cu Moldova este că băieţii trebuiau să vină cu o sticlă de vin, să-i servească pe toţi. - La ora 6 dimineaţa. - Da. Am crezut că aşa va fi, dar dacă nu a fost. - Votaţi pentru Moldova. Moldova este aproape de Ucraina. - Va fi mai ieftin de mers în Moldova. - Să facem economii pe bilete."

Artistii au fost rugati sa ofere si masterclass al dansului pe care l-au pregatit pentru Eurovision.





SunStroke Project va iesi pe scena sub nr 7 in finala. Potrivit caselor de pariuri, reprezentantii Moldovei ar putea intra in top-10 tari. Favorit este italianul, Francesco Gabbani.

An de an, 6 participanti se califica automat in finala Eurovision, 5 dintre ei vin din state care organizeaza evenimentul, adica Italia, Spania, Franta, Marea Britanie si Germania, iar al 6-lea este reprezentantul tarii gazda. Marea finala va avea loc maine.