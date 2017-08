Spectacol la pompa de benzina! Toti barbatii s-au oprit din alimentat cand au vazut-o asa

Ana are aparitii foarte dese la plaja, iar in acest fel a ajuns una dintre preferatele paparazzilor. La cea mai recenta aparitie, vedeta a reusit sa intre in atentia obiectivelor camerelor cu o rochie crosetata, care a lasat la vedere zonele intime, mai ales ca nu purta lenjerie intima.

Fostul iepuras Playboy nu a parut deloc deranjat de prezenta fotografilor, dimpotriva: i-a lasat sa o surprinda din toate unghiurile!

Originara din Rio de Janeiro, blonda de 36 de ani s-a stabilit in urma cu 20 de ani in Statele Unite, unde si-a facut un renume atat ca model de tabloid, cat si ca dansatoare. Acum traieste si lucreaza acum ca model, tot in Statele Unite. Ana a aparut in concerte alaturi de Pitbul, Gloria Estefan sau de Lil' John, dar se pare ca nu si-a gasit un loc in acest domeniu.