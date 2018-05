Start reduceri! Vezi ce oferte ti-au pregatit cateva branduri pentru aceasta saptamana - FOTO

Pe 11 mai Noaptea Reducerilor se va lasa cu preturi mici si multa distractie. Dar, asa cum astfel de evenimente se asociaza cu goana dupa reduceri si pe alocuri cu imbulzeala, unele branduri au hotarat sa prelungeasca perioada, prezentand aceleasi oferte, incepand cu ziua de luni. Astfel va prezentam cateva magazine unde puteti beneficia de oferta "Noaptea reducerilor" sau "Black Days", in perioada 7 – 11 mai.

Clarks ( @ClarksMoldova ) – fiind cea mai mare companie de incaltaminte stil casual si smart din lume, brandul englez creat inca in 1825, poate fi gasit si in Chisinau in C.C. Shopping Malldova, parter si pe str. Puskin, 22.

Geox ( @GEOXMoldova ) - brand italian creat in 1995 cunoscut pentru interesul de a inova constant tehnologiile folosite in productia de incaltaminte si haine. Descoperiti oferta in magazinele din Chisinau, C.C. Shopping Malldova, parter si Bd. Stefan Cel Mare si Sfint, 136.

*Acest articol este un produs comercial.