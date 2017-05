Solistul trupei Sunstroke Project ii saruta mana Iuliei Samoilova, cea care trebuia sa reprezinte Rusia la Eurovision 2017. Artistii au fost invitati la "Pusti Govoreat" - VIDEO

Au stat mai mult de ora in studioul "Pusti Govoreat", insa au vorbit mai putin de un minut. Trupa Sunstroke Project a fost invitata in Rusia la emisiunea lui Andrei Malahov, dupa ce au obtinut locul trei la Eurovision Song Contest. In studiou a fost prezenta si Iulia Samoilova, cea care trebuia sa reprezinte Rusia la Eurovision 2017. Prin Skype a intervenit si reprezentantul Bulgariei, Kristian Kostov, care a ocupat locul 2 in concurs.