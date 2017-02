SunStroke Project va reprezenta Moldova la Eurovision: "Nu pot sa spun in cuvinte cat de suntem de fericiti" - VIDEO

Baietii de la SunStroke Project cu piesa “Hey Mamma” au obtinut un punctaj egal in urma notelor juriului si a televoting-ului. Tot 22 de puncte a acumulat si formatia Etno Republic Surorile Osoianu.

Potrivit regulamentului, invingatori sunt cei care au acumulat cele mai multe puncte de 12 din partea juriului.





"Nu pot să spun în cuvinte cât suntem de fericiţi, pentru că ne-am dorit atât de mult să mai ieşim încă odată pe scenă în finală. Mulţumim juriului! Mulţumim tuturor celor care ne-au votat!”

Baietii de la SunStroke Project au mai reprezentat Moldova la Eurovision in 2010, la Oslo. Atunci ei au intrepretat impreuna cu Olia Tira piesa “Run Away” si au ocupat locul 10 in finala.

La Kiev, Moldova va evolua in prima semifinala, care va avea loc pe 9 mai. In ultimii 3 ani, tara noastra nu s-a calificat in finala competitiei.